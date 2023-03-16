Вашингтон, 16 марта, 2023, 06:26 — ИА Регнум. В США пытаются дискредитировать российскую атомную энергетику потому, что не могут смириться с лидерством РФ в этой сфере. Такое мнение высказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя призыв главы американского министерства энергетики Дженнифер Грэнхольм о необходимости наказать РФ отказом от взаимодействия в атомной отрасли.

Mil.ru Анатолий Антонов

Посол выразил возмущение заявлением чиновницы и уличил её в искажении реальной ситуации. Антонов предложил Грэнхольм лучше разобраться в вопросе чтобы понять, что в действительности принципами ядерной безопасности при поддержке Запада пренебрегает Украина.

«Налицо попытка выставить Россию виновной во всех грехах, чтобы указать — закупать её атомные технологии нельзя. Дескать, единственно верное решение — перейти на сотрудничество с американцами. Что это, если не бессовестное проявление нечистоплотной конкуренции?» — отметил Анатолий Антонов.

Он подчеркнул, что использующие российские реакторы страны не сомневаются в надёжности ядерных технологий из РФ, их качество подтверждают десятки успешно работающих энергоблоков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Грэнхольм выразила надежду на отказ стран от приобретения российских ядерных реакторов потому, что в РФ «пренебрегают ядерной безопасностью». Подтверждением этой точки зрения она считает поведение России в том числе по Запорожской атомной электростанции.

В октябре 2022 году Грэнхольм утверждала, что США хотели бы достичь полной независимости от поставок ядерного топлива из России.