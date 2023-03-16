ВС РФ сорвали танками Т-90М вылазки ВСУ на краснолиманском направлении
В Минобороны сообщили о срыве танками Т-90М вылазки ВСУ на краснолиманском направлении
Красный Лиман, ДНР, 16 марта, 2023, 06:00 — ИА Регнум. В Минобороны РФ рассказали об успешной операции российских военных на краснолиманском направлении в Краматорском районе Луганской Народной Республики.
Иван Шилов ИА REGNUM
Освобожденные территории СВО
По словам начальника пресс-центра группировки «Центр» Дениса Аверина, беспилотники установили нахождение разведгруппы 81-й аэромобильной бригады ВСУ, которая делала вылазки на позиции российских войск.
«Экипажи танков Т-90М «Прорыв» нанесли удары осколочно-фугасными снарядами с закрытых огневых позиций. Противник понёс потери и был отброшен назад», — добавил Аверин.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские огневые позиции уничтожены российскими артиллеристами в районе населённого пункта Марьинка в ДНР.