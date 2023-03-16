Красный Лиман, ДНР, 16 марта, 2023, 06:00 — ИА Регнум. В Минобороны РФ рассказали об успешной операции российских военных на краснолиманском направлении в Краматорском районе Луганской Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

По словам начальника пресс-центра группировки «Центр» Дениса Аверина, беспилотники установили нахождение разведгруппы 81-й аэромобильной бригады ВСУ, которая делала вылазки на позиции российских войск.

«Экипажи танков Т-90М «Прорыв» нанесли удары осколочно-фугасными снарядами с закрытых огневых позиций. Противник понёс потери и был отброшен назад», — добавил Аверин.

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Как сообщало ИА REGNUM, украинские огневые позиции уничтожены российскими артиллеристами в районе населённого пункта Марьинка в ДНР.