Донецк, 16 марта, 2023, 05:42 — ИА Регнум. Украинские огневые позиции уничтожены российскими артиллеристами в районе населённого пункта Марьинка в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Voja1978 С1 «Гвоздика»

Обстреляны были используемые ВСУ самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Огонь по ним вёлся из 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б». Также был уничтожен склад с боеприпасами украинских военных. На авдеевском направлении благодаря применению тепловизоров был обнаружен пункт дислокации подразделений ВСУ.

«Координаты были оперативно переданы на командный пункт, а цель уничтожена ударами вертолетов армейской авиации», — сказал Иван Бигма.

Как сообщало ИА REGNUM, тайник с самодельным взрывным устройством, оружием, гранатами и патронами ранее обнаружили в Луганской Народной Республике сотрудники Росгвардии. Под склад для хранения вооружений использовался недостроенный жилой дом в одном из населённых пунктов региона.