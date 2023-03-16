Мишустин высказался об отказе образования по Болонской системе в пользу отечественных традиций

Москва, , 05:21 — REGNUM Обучение молодых людей в России на основании традиций отечественного образования позволит специалистам быть востребованными, в том числе в дружественных странах. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с членами фракции КПРФ 15 марта.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он констатировал, что отказ от Болонской системы в России состоялся, и в правительстве поддержали это событие. Мишустин уверен в качестве образования, основанного на советских традициях, и в том, что обучаемые таким образом молодые люди впоследствии будут востребованы как специалисты на территории РФ и в дружественных странах.

«Будет не лишним реализовать всё, что нужно, в лучшем виде, переняв традиции профессионального советского образования, где инженерные школы дали бы возможности нашим ребятам получить классное профессиональное образование», — также отметил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане России с одобрением встретили новость о том, что минобрнауки предложило отказаться от Болонской системы образования. Эту инициативу поддержало подавляющее большинство россиян.