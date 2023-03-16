Авиационный эксперт Федутинов напомнил как минимум о семи авариях американских БПЛА

Москва, , 05:00 — REGNUM Ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов заявил, что аварийность американских беспилотников в разы выше самого аварийного самолёта ВВС США F-16.

БПЛА Avilov Vzlet

С начала эксплуатации было зафиксировано более 670 крушений F-16 Fighting Falcon.

«США нередко теряли летательные аппараты. Причем причиной потерь было не какое-то целенаправленное воздействие извне, а обычные технические сбои», — пояснил РИА Новости Федутинов.

Эксперт напомнил о некоторых аварийных инцидентах с MQ-9 Reaper за последние годы. Так, с 2011 года разбилось не менее семи дронов, один из последних зафиксированных — в феврале 2023 года потерпел крушение в Мали.

Как сообщало ИА REGNUM, ВВС США удалённо стерли программное обеспечение беспилотника MQ-9 перед его падением 14 марта в Черное море, чтобы российские военные не смогли узнать действительное предназначение дрона.