Москва, 16 марта, 2023, 04:41 — ИА Регнум. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова американский беспилотник MQ-9 Reaper не справился с мощным потоком воздуха от двигателей истребителей Су-27 и рухнул в Черное море. Своё предположение он высказал РИА Новости.

U.S. Air Force БПЛА

Леонков подчеркнул, что крушение БПЛА США произошло из-за непреднамеренного воздействия. Когда аппарат был обнаружен при приближении к границам России, истребители настигли его, убедившись в том, что это беспилотник, Су-27 развернулись и просто «сдули» БПЛА.

При этом оператор беспилотника не мог предпринять никаких оперативных действий, так как выхлоп от реактивного двигателя попал в винтовой двигатель БПЛА, винт получил повреждения, и аппарат рухнул.

Как сообщало ИА REGNUM, если в США прислушаются к призыву сенатора Линдси Грэма сбивать в международном воздушном пространстве российские самолёты, это может привести к прямому военному столкновению России и Соединённых Штатов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.