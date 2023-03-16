Вирусолог предупредил об угрозе распространения холеры из-за брошенных ВСУ тел погибших солдат

Москва, , 04:34 — REGNUM ВСУ оставляют в зоне боевых действий тела погибших бойцов, и это может стать причиной распространения тяжёлых инфекционных заболеваний. Такое мнение высказал URA. RU начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов.

Инфекция Fr.de

«Эпидемиологическая классика гласит, что в случае появления большого количества трупного материала, особенно в условиях потепления, возможно создание условий для появления тяжелых инфекционных заболеваний, особенно типа холеры в связи с поступлением трупного яда в источники воды», — предупредил вирусолог.

Он также констатировал угрозу распространения брюшного тифа, дизентерии, гепатита, сальмонеллеза, чесотки и болезни Боткина. Чтобы уберечь российских военных от этих инфекций, необходимо безукоризненно обеспечивать их чистой водой и создать возможности для того, чтобы они могли следить за гигиеной и тщательно мыть руки.

«Из вирусных здесь скорее угроза гепатита А, болезнь Боткина тоже очень частое имеет распространение в таких условиях. «Болезни грязных рук» скорее грозят солдатам ВС РФ», — отметил профессор Чепурнов.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские военные не забирают и не обменивают тела погибших в боях под Артёмовском. Российский военнослужащий рассказал, что много погибших украинских военных остались лежать под населённым пунктом Берховка.