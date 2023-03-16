The Economist: Запад пытается переманить на свою сторону Белоруссию, Северную Корею и Сирию

Лондон, , 04:31 — REGNUM Запад настроен переманить на свою сторону союзников президента России Владимира Путина. Об этом написал британский журнал The Economist.

Владимир Путин и Башар Асад Kremlin.ru

Отмечается, что в «друзьях» у Путина такие страны как Белоруссия, Никарагуа, КНДР и Сирии. Именно их представители проголосовали против всех резолюций ООН, осуждающих спецоперацию.

Как сообщало ИА REGNUM, Сирия признаёт новые границы России с присоединившимися территориями Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Президент Башар Асад заявил, что Дамаск признал новые земли российскими ещё до начала спецоперации.