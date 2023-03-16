СМИ Британии рассказали о попытках стран Запада переманить друзей Путина
Лондон, 16 марта 2023, 04:31 — REGNUM Запад настроен переманить на свою сторону союзников президента России Владимира Путина. Об этом написал британский журнал The Economist.
Отмечается, что в «друзьях» у Путина такие страны как Белоруссия, Никарагуа, КНДР и Сирии. Именно их представители проголосовали против всех резолюций ООН, осуждающих спецоперацию.
Как сообщало ИА REGNUM, Сирия признаёт новые границы России с присоединившимися территориями Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Президент Башар Асад заявил, что Дамаск признал новые земли российскими ещё до начала спецоперации.