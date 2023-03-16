Экс-командующий Черноморским флотом Комоедов заявил о риске удара ВСУ при поднятии беспилотника США

Москва, , 04:12 — REGNUM Командующий более 20 лет назад Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов озвучил, что российский ВМФ может поднять упавший в акваторию Черного моря беспилотник США MQ-9 Reaper, но при этом безопасность операции должна быть обеспечена с учётом риска удара со стороны киевской армии.

Владимир Комоедов kprf.ru

По словам Комоедова, для успешного подъёма нужна техника, способная работать на глубинах до 1000 метров и более. И такая на вооружении ВМФ есть. Безусловно, нужно всё спланировать, в том числе охрану и оборону во время операции.

«Мы способны его достать. Надо иметь в виду, что как только подобная экспедиция начнет работу, сразу возникнет угроза удара со стороны Украины, в том числе при помощи подводных диверсантов и беспилотников, поэтому надо обеспечить охрану миссии», — цитирует Комоедова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, попытки достать фрагменты беспилотника MQ-9 обязательно нужны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.