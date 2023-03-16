Асад заявил, что Сирия признает новые границы России с присоединившимися территориями

Москва, , 03:47 — REGNUM Сирия признает новые границы России с присоединившимися территориями Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. В интервью РИА Новости президент Башар Асад заявил, что Дамаск признал новые земли российскими ещё до начала спецоперации.

Башар Асад minval.az

«Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если бы не случилась война, это исторически российские территории», — сказал Асад.

Сирийский лидер подчеркнул, что такая позиция связана не только с дружбой с Россией, но с историческими фактами.

Как сообщало ИА REGNUM, совместные усилия России и Сирии способствовали достижению существенных результатов в борьбе с международным терроризмом. Об этом 15 марта заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Башаром Асадом.