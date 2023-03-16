Париж, 16 марта, 2023, 03:42 — ИА Регнум. Если результаты голосования по пенсионной реформе во Франции будут провальными, президент страны Эммануэль Макрон может распустить нижнюю палату парламента страны. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Элизабет Борн и представителями правительства Франции, сообщил телеканал BFMTV, сославшись на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

На мероприятии присутствовали чиновники, которые имеют отношение к пенсионной реформе. Угроза Макрона была озвучена накануне голосования по проекту пенсионной реформы в национальном собрании Франции, которое состоится 16 марта. Президент «заявил в ходе этой встречи об угрозе роспуска собрания в случае провала голосования в зале заседаний», уточнило СМИ.

Власти Франции намерены добиться повышения возраста выхода на пенсию в стране до 64 лет и с этой целью продолжают обсуждать реформу.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале петиция против пенсионной реформы во Франции собрала более миллиона подписей. 11 марта жители Парижа вышли на митинг, чтобы сказать «нет» на предлагаемые властями изменения.