Артемовск, , 03:38 — REGNUM Украинские военные испытывают «снарядный голод» в Артёмовске (Бахмуте) — им не хватает боеприпасов для артиллерии. О дефиците вооружения в соцсетях написал один из военных ВСУ, находящихся на линии фронта.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Автор под ником Александр Лейтеха признался, что украинские артиллеристы пытались уничтожить российский танк Т-90 «Прорыв». Он стоял за стеной одного из домов, экипажа в нём не было. Но командование приказало не тратить «натовское вооружение на быть может уже подбитый танк».

Танк вскоре уехал. Лейтеха возмутился, что на уничтожение танка стоимостью порядка 2,5 млн долларов, запретили тратить «дорогостоящий западный боеприпас».

По его словам, это не единственный пример экономии, «снарядный голод» всё чаще стали ощущать украинские солдаты, вынужденные экономить.

Как сообщало ИА REGNUM, борьба за Артёмовск уже близится к завершению и Вооружённые силы России «дожмут противника».