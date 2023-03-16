Demokraatti: власти Финляндии поражены запросом Украины на передачу поездов Allegro

Хельсинки, , 03:15 — REGNUM Финское правительство поставило в тупик требование Киева о передаче «Украинским железным дорогам» четырёх скоростных поездов, которые ранее курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки. В Финляндии желание Украины претендовать на эти составы восприняли как призыв к импровизации, сообщила газета Demokraatti.

Поезд Allegro ОАО «РЖД»

Железнодорожная государственная компания Финляндии VR получила официальный запрос из Украины на передачу поездов Allegro. Составы, на которые претендует Киев, произведены в Италии и принадлежат не только Финляндии, но и компании «Карельские поезда». По информации финского издания, передача поездов может состояться только при полном согласии собственников, а это вряд ли возможно с учётом того, что они наполовину являются собственностью российской компании.

«Заявление Украины о желании использовать находящиеся в Финляндии скоростные поезда Allegro поразило руководство Финляндии», — говорится в материале.

Властям придётся подготовить официальный ответ на запрос и тем самым «показать, как финны умеют импровизировать». В статье отправленный финской железнодорожной компании документ также назван «тщательно продуманным стратегическим ходом» Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, все поезда Allegro и запасные части к ним были списаны финским государственным железнодорожным оператором VR, отмечалось в августе 2022 года. Составы перестали перевозить пассажиров из-за антироссийских санкций, связанных с проведением спецоперации на Украине.