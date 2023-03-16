Токио, , 03:04 — REGNUM Баллистическая ракета, которую КНДР запустила утром 16 марта, пробыла в полёте около часа и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Об этом сообщил глава японского оборонного ведомства Ясукадзу Хамада.

Ракета КНДР «Хвасон — 14» 444.hu

Он уточнил, что ракета упала в 550 км от Корейского полуострова, примерно в 250 км от острова Хоккайдо. Сбор и анализ информации о восьмом по счету с начала 2023 года ракетном испытании КНДР продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за запуска КНДР 16 марта баллистической ракеты суда попросили не приближаться к территории, куда она могла упасть. Членов экипажей кораблей призвали сохранять бдительность.