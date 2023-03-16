Постпред России Гатилов: правозащитники и западные СМИ замалчивают зверства киевской армии

Женева, Швейцария, , 03:11 — REGNUM Западные СМИ и Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) продолжают игнорировать жестокость украинских военных и киевских властей. Об этом 15 марта заявил постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов выступая на полях 52-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) на круглом столе, где шла речь о нарушениях со стороны ВСУ и военных группировок Украины норм и принципов ведения боевых действий.

Геннадий Гатилов Gup.ru

Гатилов отметил, что эта тема «намеренно и трусливо замалчивается» и СМИ, и международными правозащитными механизмами.

«Все предпочитают игнорировать звериную жестокость и беспринципность украинских военных и властей, которые не гнушаются бесчеловечными расправами над беззащитным гражданским населением и безоружными и раненными военнопленными, применением запрещенных методов ведения войны», — сказал дипломат.

Геннадий Гатилов призвал всесторонне привлекать внимание к преступлениям киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, расследованы будут военные преступления ВСУ, совершённые в отношении жителей Донбасса и Белгородской области. Жительница Белогоровки ЛНР рассказала о зверствах украинских националистов.