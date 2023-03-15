Вашингтон, 16 марта, 2023, 02:54 — ИА Регнум. Если в США прислушаются к призыву сенатора Линдси Грэма сбивать в международном воздушном пространстве российские самолёты, это может привести к прямому военному столкновению России и Соединённых Штатов. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Намеренное нападение на российский самолёт в нейтральном воздушном пространстве — не просто преступление, согласно международному праву, но и открытое объявление войны крупнейшей ядерной державе», — отметил он.

Руководитель российской дипмиссии в США усомнился в том, что война между Москвой и Вашингтоном соответствует интересам избирателей, голосовавших за сенатора Грэма. Призывы политика Антонов назвал «выходящими за рамки здравого смысла». Посол подчеркнул, что вооруженное столкновение между Россией и США «кардинально отличалось бы от прокси-войны, которую американцы дистанционно ведут на Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, в посольстве России в Вашингтоне намерены продолжать взаимодействие с представителями власти США после инцидента с беспилотником и надеются на аналогичный настрой политиков с американской стороны, также заявил Анатолий Антонов. Целью такого взаимодействия он назвал «предотвращение непреднамеренных коллизий».