Посол Антонов заявил, что Россия не стремится к конфликту с США и продолжает контакты

Вашингтон, , 02:35 — REGNUM В посольстве России в Вашингтоне намерены продолжать взаимодействие с представителями власти США и надеются на аналогичный настрой политиков с американской стороны. Об этом заявил посол Москвы в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

Анатолий Антонов U.S. Mission Genev

В том числе в России намерены поддерживать контакты с США по линии министерства обороны. Целью такого взаимодействия Антонов назвал «предотвращение непреднамеренных коллизий».

«Мы не стремимся к конфликту с ядерной державой. Хотелось бы, чтобы и у американских политиков был такой же настрой к отношениям с Россией», — отметил посол.

Он констатировал, что с российской стороны было сделано всё возможное для предотвращения инцидента с американским беспилотником в Чёрном море. Информация о временных воздушных границах в Чёрном море в связи с проведением спецоперации была доведена заблаговременно до международного сообщества, также обратил внимание Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он заверил, что истребители РФ не применяли оружия против беспилотного летательного аппарата MQ-9 США. Лётчики действовали профессионально и не контактировали с дроном.