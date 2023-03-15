Вашингтон, 16 марта, 2023, 02:25 — ИА Регнум. В посольстве России в Вашингтоне выразили надежду на то, что представителю Госдепартамента США Неду Прайсу представили неточный перевод слов руководителя дипмисии РФ в Штатах Анатолия Антонова, и, возможно, это стало причиной его резких комментариев. Такое предположение сделал пресс-секретарь посольства Игорь Гиренко, текст его заявления опубликован в телеграм-канале представительства.

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Ранее Прайс назвал чепухой разъяснения Антонова о том, что американский беспилотник вторгся в границы временного установленного в связи с проведением спецоперации воздушного пространства. Представитель Госдепартамента подчеркнул, что дрон летел над международными водами.

«Оценки пресс-секретаря комментариев посла России в Соединенных Штатах Анатолия Антонова по поводу инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем считаем недопустимыми, тем более если они исходят из уст сотрудника американского дипведомства. Подобные дефиниции находятся за гранью каких-либо приличий», — говорится в комментарии.

Подчёркивается, что представители российской дипмиссии не собираются оправдываться за сказанное, так как их слова основаны на комментариях Министерства обороны РФ, главы МИД РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. О том, что беспилотник находился в российском воздушном пространстве, не говорилось, также напомнили в посольстве.

«Помогу Прайсу: вся проблема заключается в том, что MQ-9 Reaper, а точнее его операторы, плохо ознакомились с прежней информацией нашего военного ведомства. В частности, о границах района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции», — обратил внимание Гиренко.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает странным появление американского беспилотника в Чёрном море возле российских границ. Он предложил представить себе реакцию властей США на обнаружение дрона из РФ у берегов Штатов.