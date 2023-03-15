Москва, 16 марта, 2023, 02:10 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин в своём выступлении на коллегии Генпрокуратуры 15 марта заявил, что необходимо ответить на западные санкции расширением экономических свобод и снижением административных барьеров.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Глава страны акцентировал, что в развернувшейся санкционной агрессии Россия достойно отвечает на все вызовы.

«Важно, чтобы прокуроры в рамках своей компетенции помогали, содействовали ликвидации избыточных административных барьеров. На все действия со стороны наших недоброжелателей и противника мы должны ответить одним — расширением экономических свобод», — призвал российский лидер.

При этом Владимир Путин добавил, что «это тонкая работа и её надо настроить».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия является «чемпионом мира» по количеству санкций, введенных против неё, заявил 15 марта премьер-министр Михаил Мишустин.