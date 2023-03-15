Вашингтон, 16 марта, 2023, 01:52 — ИА Регнум. ВВС США удалённо стерли программное обеспечение беспилотника MQ-9 перед его падением 14 марта в Черное море, чтобы российские военные не смогли узнать действительное предназначение дрона. Об этом журналист CNN Наташа Бертранд написала в Twitter со ссылкой на информатора в минобороны США.

af.mil Американский беспилотник

По словам журналистки, военные США дистанционно стерли чувствительное ПО на беспилотнике, прежде чем он упал в акваторию Черного моря для того, чтобы не дать России узнать секретную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, попытки США проводить разведку в Чёрном море возле российских границ российская сторона рассматривает как провокацию. Об этом заявил 15 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу.