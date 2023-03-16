КНДР запустила в Японское море баллистическую ракету
Пхеньян, 16 марта 2023, 01:45 — REGNUM Южнокорейские военные сообщили о запуске баллистической ракеты КНДР. Снаряд упал в Японское море, подтвердила береговая охрана Японии.
Запуск произошёл утром 16 марта, следует из текста сообщения. В береговой охране Японии распространили сведения о месте, куда могла упасть ракета.
Суда просят не приближаться к этой территории. Членов экипажей кораблей призвали сохранять бдительность.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в КНДР проинформировали о запуске двух стратегических ракет с подводной лодки. В Южной Корее заметили только один снаряд.