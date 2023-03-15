Пхеньян, 16 марта, 2023, 01:45 — ИА Регнум. Южнокорейские военные сообщили о запуске баллистической ракеты КНДР. Снаряд упал в Японское море, подтвердила береговая охрана Японии.

Скриншот страницы 24smi.org Баллистическая ракета

Запуск произошёл утром 16 марта, следует из текста сообщения. В береговой охране Японии распространили сведения о месте, куда могла упасть ракета.

Суда просят не приближаться к этой территории. Членов экипажей кораблей призвали сохранять бдительность.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в КНДР проинформировали о запуске двух стратегических ракет с подводной лодки. В Южной Корее заметили только один снаряд.