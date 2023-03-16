Симферополь, , 01:30 — REGNUM Глава крыма Сергей Аксенов отправил на передовую спецоперации собственную снайперскую винтовку Т-5000. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Миллет».

Сергей Аксенов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что в Крыму в решении вопросов оказания всевозможной помощи бойцам спецоперации активно принимают участие крупные банковские структуры, предприниматели. В очередной раз с полуострова на передовую отправили оптические прицелы, магазины для автоматов, оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксенов предложил всем, кто не поддерживает действия Вооруженных сил РФ и не согласен с проводимой специальной военной операцией в защиту Донбасса, покинуть Россию.