Глава комитета начштабов США Милли и начальник Генштаба ВС РФ Герасимов обсудили сферу безопасности

Вашингтон, , 01:26 — REGNUM Глава комитета начальников штабов США Марк Милли в телефонном разговоре с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым обсудили вопросы профессиональной сферы. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

Валерий Герасимов Mil.ru

Отмечается, что стороны обсудили несколько вызывающих обеспокоенности вопросов в сфере безопасности, в том числе инцидент с беспилотником США над Чёрным морем.

Каких-то подробностей разговора не оглашается.

Как сообщало ИА REGNUM, глава минобороны США Ллойд Остин заявил российскому коллеге Сергею Шойгу, что американские военные продолжат полёты над международными водами.