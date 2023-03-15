Вашингтон, 16 марта, 2023, 01:26 — ИА Регнум. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли в телефонном разговоре с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым обсудили вопросы профессиональной сферы. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

Mil.ru Валерий Герасимов

Отмечается, что стороны обсудили несколько вызывающих обеспокоенности вопросов в сфере безопасности, в том числе инцидент с беспилотником США над Чёрным морем.

Каких-то подробностей разговора не оглашается.

Как сообщало ИА REGNUM, глава минобороны США Ллойд Остин заявил российскому коллеге Сергею Шойгу, что американские военные продолжат полёты над международными водами.