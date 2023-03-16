WSJ: страны G7 намерены сохранить действующий потолок цен в $60 на нефть из России

Вашингтон, , 01:18 — REGNUM Придерживаться ограничений по ценам на российскую нефть на уровне $60 за баррель намерены страны G7. Об этом сообщили информированные источники газете The Wall Street Journal.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям издания, такое намерение было подтверждено во время встречи президента США Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В Вашингтоне не хотят подвергать корректировкам установленный потолок цен. Ранее предложенная инициатива снизить планку по стоимости российской нефти до $51,45 за баррель не была поддержана.

В Совете национальной безопасности США отказались прояснить позицию по этому вопросу, подчеркнуло WSJ.

Как сообщало ИА REGNUM, три страны Европейского союза призвали снизить верхний предел цен на нефть из России до 51,45 доллара за баррель. С инициативой выступили Литва, Эстония и Польша.