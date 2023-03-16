Военный из США Дрейвен предупредил американских наёмников ВСУ об опасности и отрезвляющем уроке

Вашингтон, , 01:07 — REGNUM Военные действия против России по аналогиями с поведением США в Ираке и Афганистане могут привести к тому, что американские наёмники получат отрезвляющий урок. Об этом предупредил военный из Соединённых Штатов Ноктис Дрейвен, мнение опубликовано в его аккаунте в Twitter.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Если вы думаете, что военные действия на Украине против России будут таким же сафари, как в Ираке и Афганистане, то вас ждёт отрезвляющий урок», — написал он.

Дрейвен обратился к сослуживцам с призывом не становиться наёмниками украинского лидера Владимира Зеленского и не подвергать свою жизнь риску во имя интересов политиков и западных корпораций. Он указал на разницу между ситуацией на Украине с тем, как шли бои в Ираке и Афганистане. Если ранее США противостояли «не подготовленным, немотивированным, плохо финансируемым гражданским лицам», то теперь борьба идёт с «хорошо снабжаемыми, очень патриотичными и целеустремленными профессиональными военными» из России.

«В лучшем случае они равны нам, в худшем — превосходят наши вооружённые силы», — предупредил американский ветеран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он раскритиковал заявление минобороны США о якобы «столкновении» российского истребителя Су-27 с беспилотником MQ-9 в небе над Чёрным морем. Дрейвен назвал такие обвинения «безумной риторикой» и заверил, что российские лётчики не стали бы рисковать столкновением с беспилотником, а просто бы сбили его.