В Германии компанию оштрафовали за поставку оборудования для Крымского моста в обход санкций

Киль, Германия, , 00:38 — REGNUM Компания Германии выплатит 1,3 млн евро штрафа за продажу продукции в Россию. Такое решение принял суд постановив, что фирма осуществила сделку в нарушении санкционных ограничений, сообщило немецкое издание Stern.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Информация о судебном вердикте была опубликована прокуратурой города Киля. Поясняется, что компания продала России гидравлический молот. Оборудование было использовано для строительства Крымского моста.

«Окружной суд Киля наложил штраф на лицо, представляющее компанию в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн за нарушение санкций против России», — говорится в статье.

Поставка оборудования в Россию состоялась в 2016–2017 годах. Сумма наложенного на компанию штрафа соответствует цене гидравлического молота. Помимо этого, представителя фирмы обязали выплатить государству 18 тыс. евро.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года Еврокомиссия выступила с предложением ввести на территории Евросоюза уголовное наказание для тех, кто помогает обходить антироссийские санкции. Предлагается ввести наказание в виде тюремного заключения на срок не менее пяти лет и штраф в размере не менее 5% от годового оборота компании, нарушившей запрет.