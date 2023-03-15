Берлин, 16 марта, 2023, 00:23 — ИА Регнум. За несколько дней до взрыва на «Северном потоке — 1» в 11 милях от места ЧП находился немецкий разведывательный корабль. Об этом каналу ZDF сообщил представитель военно-морского командования вооруженных сил Германии.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

Судно прибыло к месту из города Киля и находилось недалеко от места взрыва, который произошёл 26 сентября, до 14 сентября. Что именно делал экипаж разведывательного корабля в этой точке, держится в секрете. В ведомстве работу экипажа охарактеризовали как «рутинную миссию», а собранные данные останутся строго засекреченными.

При этом уточняется, что полученная развединформация не позволяют сделать выводов о виновниках подрыва «Северного потока — 1».

Как сообщает ИА REGNUM, лауреат Пулитцеровской премии, американский публицист Сеймур Херш заявил, что версия подрыва двух газопроводов «Северный поток» проукраинской группировкой — это сумасшедшая история, которую озвучила газета The New York Times.

Президент России Владимир Путин также считает, что заявления о том, что теракты на нитках «Северного потока» якобы совершила некая проукраинская группировка — это «полная чушь».