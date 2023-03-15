Санкт-Петербург, 15 марта, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Исход встречи между «Динами» и «Зенитом», который состоялся в Санкт-Петербурге, разрешился только в серии пенальти. Матч ¼ финала FONBET Кубка России закончился в пользу «Динамо» со счётом 5:4, сообщил СЭ.

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В основное время встречи счёт составил 1:1 — на 10-й секунде автогол забил вратарь «Зенита» Александр Васютин, на 36-й минуте Зелимхан Бакаев забил мяч в ворота «Динамо».

В серии послематчевых пенальти «Динамо» вырвало победу у «Зенита», отправив в ворота соперника четыре мяча. Решающий гол был за Эли Даса.

По итогам матча «Зенит» покинул турнир.

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