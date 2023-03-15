Бойцы Росгвардии обнаружили в ЛНР схрон боеприпасов, вооружения и взрывчатки

Луганск, , 23:45 — REGNUM Тайник с самодельным взрывным устройством, оружием, гранатами и патронами обнаружен в Луганской Народной Республике. Под склад для хранение вооружений использовался недостроенный жилой дом в одном из населённых пунктов региона, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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Место хранения боеприпасов нашли сотрудники ведомства. Предполагается, что взрывное устройство и оружие могли использовать для совершения диверсионно-террористического акта.

«Спецназовцы Росгвардии обнаружили в недостроенном домовладении населённого пункта ЛНР стрелковое оружие, ручные гранаты и более 1,7 тысячи патронов. Также в тайнике находилось самодельное взрывное устройство», — отметили в ведомстве.

Используемое под склад здание расположено недалеко от маршрута передвижения российских военнослужащих, в связи с этим тайник представлял особую опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2022 года российские спецслужбы также обнаружили тайник, в котором находились оружие и боеприпасы к нему. Тогда вооружение находилось в пригороде Луганска.