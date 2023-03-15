Экс-разведчик США Риттер: Путин ответил на обман США гиперзвуковыми ракетами «Авангард»

Вашингтон, , 23:33 — REGNUM Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что российский президент Владимир Путин ответил на обман США в вопросе размещения противоракетных систем в Европе разработкой гиперзвуковых ракет «Авангард». Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube.

Пуск ракеты комплекса «Авангард» Mil.ru

Риттер сказал, что США ещё 20 лет назад стали размещать противоракетную оборону в Восточной Европе, при этом убеждая Россию, что эти установки не предназначены для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет.

«Мы лгали русским, и Путин в конце концов сказал, что Россия построит такие системы, которые уничтожат американские ракеты. В 2018 году он объявил о создании гиперзвуковых установок «Авангард». Он посмотрел американцам в глаза и сказал: «Мы десятилетиями говорили вам не делать этого, мы предупреждали вас о последствиях, но вы не слушали нас», — признал разведчик.

Известно, что крылатые ракеты «Авангард» развивают скорость до 7,5 км в секунду. Перехват «Авангарда» невозможен даже в случаях его обнаружения. Ракета движется зигзагообразно, что очень усложняет ее уничтожение.

Как сообщало ИА REGNUM, гиперзвуковые ракеты «Авангард» превратились в головную боль для США поскольку перехватить их очень затруднительно, сообщил японский журнал Shukan Gendai.