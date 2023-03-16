Москва, 16 марта, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Готовность нового промышленного парка в Южном Бутово оценивается в 65%. Парк строится в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда, и после завершения работ здесь будет создано 1,8 тысячи рабочих мест, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Промышленный технопарк на территории бывшей промзоны «Бутово» (ЮЗАО)

«Инвестор построит в районе Южное Бутово объект площадью более 57 тысяч квадратных метров, где расположатся предприятия любых видов небольших производств. В строительство парка будет вложено 4,8 миллиарда рублей. В настоящий момент готовность объекта оценивается в 65%», — рассказал Овчинский.

Уже сейчас полностью смонтирован каркас зданий и закончены работы по мягкой кровле и облицовке производственных фасадов. Сейчас идут работы по остеклению, установке дверей, ворот и перегрузочных мостов, прокладке инженерных коммуникаций внутри корпуса и подготовке основания под полы.

«Мы реализуем строительство проекта опережающими темпами и планируем сдать объект в эксплуатацию уже в середине этого года», — рассказал директор направления девелопмента коммерческой недвижимости ПИК Александр Манунин. По его словам, в промышленном парке можно будет использовать любое оборудование, в том числе и ресурсоемкое, а также устанавливать дополнительные инженерные системы. «Клиенту будет доступно более 50 вариантов планировок блоков площадью от 580 квадратных метров», — добавил он.

Строительство в рамках программы стимулирования создания рабочих мест дает девелоперам ряд льгот, включая освобождение от платы за изменение вида участка. В рамках программы можно строить не только промышленные объекты, но и многие другие, включая научные, образовательные, социальные и спортивные.