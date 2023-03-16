Москва, , 08:14 — REGNUM Одной из важных задач для производства востребованной продукции назвал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский системное развитие промышленного дизайна. По его словам, именно промышленный дизайн »служит одним из наиболее эффективных инструментов продвижения товаров на рынке и важным аспектом конкурентоспособности продукции».

Московские инженеры могут пройти обучение по новой программе Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Запись на обучение по направлению «Промышленный дизайн» открылась на сайте Московской технической школы (МТШ). Как рассказал Овчинский, программа рассчитана на инженеров, а разработана она была специалистами ведущих вузов, конструкторских бюро и дизайн-центров. «Москва заинтересована в производстве продукции, которая будет востребована не только на внутреннем, но и на внешнем рынках», — подчеркнул он.

В разработке программы приняли участие эксперты из Студии Артемия Лебедева, компании «Смирнов Дизайн», Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050. ЛАБ, специалисты МГТУ им. Баумана, РГУ им. Косыгина, РГХУПУ им. Строганова, МАРХИ и НИТУ МИСИС.