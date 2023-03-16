Москва, 16 марта, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Одной из важных задач для производства востребованной продукции назвал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский системное развитие промышленного дизайна. По его словам, именно промышленный дизайн «служит одним из наиболее эффективных инструментов продвижения товаров на рынке и важным аспектом конкурентоспособности продукции».

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Московские инженеры могут пройти обучение по новой программе

Запись на обучение по направлению «Промышленный дизайн» открылась на сайте Московской технической школы (МТШ). Как рассказал Овчинский, программа рассчитана на инженеров, а разработана она была специалистами ведущих вузов, конструкторских бюро и дизайн-центров. «Москва заинтересована в производстве продукции, которая будет востребована не только на внутреннем, но и на внешнем рынках», — подчеркнул он.

В разработке программы приняли участие эксперты из Студии Артемия Лебедева, компании «Смирнов Дизайн», Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050. ЛАБ, специалисты МГТУ им. Баумана, РГУ им. Косыгина, РГХУПУ им. Строганова, МАРХИ и НИТУ МИСИС.