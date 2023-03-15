Куратором системы здравоохранения Чечни назначили 20-летнюю дочь Кадырова Хутмат

Грозный, , 23:08 — REGNUM Зампредседателя правительства Чечни Адам Алханов сообщил, что дочь главы республики Рамзана Кадырова Хутмат Кадырова, которая занимает пост заместителя руководителя секретариата главы ЧР, будет отвечать за сферу здравоохранения региона. Об этом Алханов написал в своём телеграм-канале.

Хутмат Кадырова Телеграм-канал Адама Алханова

«По поручению главы ЧР систему здравоохранения Чеченской Республики будет курировать Хутмат Рамзановна. Реабилитационная служба под её кураторством вышла на качественно новый уровень, теперь знания и опыт Хутмат Кадыровой будут способствовать развитию всей медицинской отрасли», — сообщил Адам Алханов.

Отметим, Хутмат Кадыровой 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин встретился с главой Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения молодежи «Движение первых» Чечни Ахматом Кадыровым.