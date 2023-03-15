Москва, 15 марта, 2023, 23:06 — ИА Регнум. Попытки США проводить разведку в Чёрном море возле российских границ российская сторона рассматривает как провокацию. Об этом было заявлено 15 марта во время телефонных переговоров министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Остина.

Минобороны России Сергей Шойгу

По информации Минобороны РФ, в ходе беседы Шойгу подчеркнул, что видит причиной инцидента с БПЛА то, что летательный аппарат нарушил границы полётной зоны, определённой Россией из-за проведения спецоперации. Представитель российского ведомства также констатировал усиление американцами разведывательной деятельности, направленной против интересов России.

«Отмечено, что полёты американских стратегических беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне», — говорится в сообщении Минобороны.

Подчёркивается, что в России намерены реагировать соразмерно на подобные выпады со стороны США. Штатам также напомнили об ответственности ядерных держав в своих действиях.

Как сообщало ИА REGNUM, США стоят на пороге прямого конфликта с Россией, и случай с американским беспилотником в Чёрном море увеличивает риски его начала, ранее заявил республиканец, член Палаты представителей США Мэтт Гетц.

В минобороны России отмечали, что беспилотник MQ-9 Вооруженных сил США упал 14 марта в Чёрное море из-за собственного резкого маневрирования. Российские истребители с ним в контакт не вступали.