Санкт-Петербург, 15 марта, 2023, 22:45 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге устанавливают обстоятельства смерти девочки в школе. Ученица почувствовала себя плохо на уроке физкультуры и скончалась, сообщили в городском следственном управлении СК РФ.

Сергій Дмитерчук В школьном спортзале

ЧП произошло в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Приехавшие по вызову врачи зафиксировали смерть школьницы. Проводится проверка, включающая в себя проведение экспертиз и опрос очевидцев произошедшего.

«Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу представить доклад о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года в Новосибирске было возбуждено уголовное дело после смерти девочки, которая утонула в школьном бассейне. ЧП произошло на уроке физкультуры.