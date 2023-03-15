Пентагон: Зеленский должен сам решить, как быть с Артёмовском
Вашингтон, 15 марта 2023, 22:41 — REGNUM Глава минобороны США Ллойд Остин озвучил позицию американских властей относительно ситуации с Артёмовском (Бахмут) в ДНР, где идут ожесточённые бои. Об этом он сказал журналистам 15 марта.
По словам шефа Пентагона Остина, США оставляют президенту Украины Владимиру Зеленскому самому решать, как быть с Артемовском, но при этом считают, что «потеря города не будет означать поражение Киева».
Как сообщало ИА REGNUM, если в Артемовске ВСУ будут окружены и потерпят полное поражение, Зеленского ждёт физическая расправа. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.