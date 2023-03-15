Триполи, 15 марта, 2023, 22:36 — ИА Регнум. С ливийского полигона пропали около 2,5 тонны урана. Исчезновение обнаружили инспекторы МАГАТЭ, сообщило Reuters.

Уран

Как заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси, инспекторы выявили отсутствие 10 бочек с концентратом урана весом около 2,5 тонны. Ливия заверила МАГАТЭ, что уран должен был находиться на полигоне.

Как сообщало ИА REGNUM, с призывом к властям Северной Кореи выполнить свои обязательства по ядерной программе обратился глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.