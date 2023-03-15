Остин: в Швеции приняли решение отправить Украине десять танков Leopard

Вашингтон, , 22:34 — REGNUM Прогрессом назвал решение об отправке из Швеции на Украину десяти танков Leopard министр обороны США Ллойд Остин. Такое заявление он сделал 14 марта на брифинге.

Ллойд Остин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Обязательства о поставках Киеву тяжёлой техники Остин назвал важными. Особое внимание глава Пентагона обратил на то, что количество стран, выразивших готовность снабжать Украину танками, продолжает расти.

«Швеция объявила, что поставит Украине 10 танков Leopard и важные компоненты ПВО», — отметил Ллойд Остин.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта он заявил о том, что коалиция стран передаст Украине более 150 танков Leopard. Решение было принято на заседании контактной группы по вопросам поставок оружия Киеву.