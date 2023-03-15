Вашингтон, 15 марта, 2023, 22:34 — ИА Регнум. Прогрессом назвал решение об отправке из Швеции на Украину десяти танков Leopard министр обороны США Ллойд Остин. Такое заявление он сделал 14 марта на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

Обязательства о поставках Киеву тяжёлой техники Остин назвал важными. Особое внимание глава Пентагона обратил на то, что количество стран, выразивших готовность снабжать Украину танками, продолжает расти.

«Швеция объявила, что поставит Украине 10 танков Leopard и важные компоненты ПВО», — отметил Ллойд Остин.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта он заявил о том, что коалиция стран передаст Украине более 150 танков Leopard. Решение было принято на заседании контактной группы по вопросам поставок оружия Киеву.