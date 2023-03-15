Вашингтон, , 22:27 — REGNUM Глава минобороны США Ллойд Остин в свете инцидента с упавшим беспилотником в Чёрное море заявил российскому коллеге Сергею Шойгу, что Америка продолжит полёты над международными водами. Об этом сообщает пресс-служба американского ведомства.

Ллойд Остин (cс) Spc. XaViera Masline

По информации Остина, американские военные продолжат и впредь летать и работать там, где международный закон позволяет.

Напомним, американский беспилотник, зафиксированный российскими военными лётчиками, двигался в сторону границы РФ. В результате манёвра БПЛА упал в Чёрное море.

Как сообщало ИА REGNUM, Шойгу провёл 15 марта телефонный разговор с Остином. Инициатор — США.

Попытки достать из Чёрного моря фрагменты американского беспилотника MQ-9 Reaper обязательно нужны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.