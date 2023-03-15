Москва, 15 марта, 2023, 22:22 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России ежедневно ведёт работу, чтобы пакетные договорённости, достигнутые в рамках зерновой сделки, были реализованы. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

Кристина Уколова ИА REGNUM Мария Захарова

Она подчеркнула, что без усилий МИД ситуация по зерновой сделке сейчас выглядела бы иначе и была бы неудовлетворительной. Захарова также сообщила, что работа для улучшения обстановки с поставками российского зерна идёт на уровне заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина, она ежедневная и направлена на реализацию ранее оформленных договорённостей.

«Те слова, которые произносят (в ООН) относительно того, что они разблокировали вторую часть сделки, разблокировали российские товары от воздействия западных санкций, это, конечно, всё не соответствует действительности», — отметила Захарова.

Она считает, что заявления со стороны представителей Организации Объединённых наций не являются «полноправным, полноценным, полноформатным воплощением того, о чём договаривались».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о намерении делать всё, что в его силах, для того, чтобы обеспечить экспорт российских удобрений в рамках зерновой сделки. Он заверил, что эти усилия уже предпринимаются.

Сергей Вершинин 14 марта напомнил, что зерно с Украины вывозят активно, при том что «на пути российских сельхозэкспортеров по-прежнему сохраняются барьеры».