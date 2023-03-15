Начальник генштаба США Милли намерен поговорить с российским коллегой Герасимовым

Вашингтон, , 21:56 — REGNUM Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли намерен провести телефонные переговоры с российским коллегой — начальником генштаба ВС России генералом Валерием Герасимовым, заявил Милли 15 марта.

Беседа уже намечена, добавил он.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что по инициативе американской стороны был проведен телефонный разговор Сергея Шойгу с главой Пентагона Ллойдом Остином .

Комментируя беседу с Шойгу, Остин заявил, что «великие державы должны подавать миру пример транспарентности и открытости коммуникациям».