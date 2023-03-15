Вашингтон, 15 марта, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли намерен провести телефонные переговоры с российским коллегой — начальником генштаба ВС России генералом Валерием Герасимовым, заявил Милли 15 марта.

Monica King Марк Милли

Беседа уже намечена, добавил он.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что по инициативе американской стороны был проведен телефонный разговор Сергея Шойгу с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Комментируя беседу с Шойгу, Остин заявил, что «великие державы должны подавать миру пример транспарентности и открытости коммуникациям».