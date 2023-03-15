Москва, 15 марта, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Принятие таких важных решений, как отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ), не может происходить без широкого обсуждения. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

В ведомстве подчёркивают, что любые изменения в действующий механизм не могут вноситься без мнения экспертов, важно также слышать и понимать точку зрения учащихся и их родителей.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что вопрос об отмене ЕГЭ не обсуждается и даже не поднимался.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта премьер-министр России Михаил Мишустин высказался на тему возможной отмены ЕГЭ. По его мнению, при отказе от Единого госэкзамена «надо всё серьёзно взвесить», ведь в таком решении могут быть и плюсы, и минусы.