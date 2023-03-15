Москва, 15 марта, 2023, 21:45 — ИА Регнум. С началом спецоперации России на Украине в определённых районах Чёрного моря действуют ограничения полётов, а США этот факт игнорируют. Об этом 15 марта в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

«Вызывающее игнорирование этого объективного факта, конечно, наводит на мысль о том, что американская сторона пытается постоянно искать какие-то провокации для нагнетания своих конфронтационных подходов», — прокомментировал глава российского внешнеполитического ведомства инцидент с американским беспилотником над Чёрным морем.

По словам Лаврова, США постоянно выставляли себя ответственной державой, заинтересованной в стратегической стабильности. Это же подтвердил в ходе встречи в Индии госсекретарь США Энтони Блинкен, но слова расходятся с делом, добавил министр.

Глава МИД России подчеркнул, что любые провоцирующие столкновение двух великих держав инциденты, таят всегда очень серьёзные риски. США не могут не понимать этого, убеждён Лавров.

Ранее США, комментируя инцидент с американским беспилотником, упавшим в Чёрное море, обвинили в происшествии Россию, но отметили, что не хотели бы, чтобы данный инцидент перевёл конфликт на Украине в противостояние России и США.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у российских границ «не стоит летать кому не положено». Так он ответил на обвинения США в «неэкологичности» действий российского истребителя.