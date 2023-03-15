Мадрид, 15 марта, 2023, 21:33 — ИА Регнум. Испанская группа Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka и рядом других, готова вернуться к работе в России, сообщили представители компании 15 марта.

Daniel Lobo Магазин ZARA

Возвращение было бы возможно «при изменении ситуации», заявил глава компании Оскар Гарсия Масейрас в интервью FT. При этом он отметил, что считает такое развитие событий маловероятным.

Inditex управляла 500 магазинами на территории России, деятельность компании в стране была приостановлена в марте 2022 года.

Ранее сообщалось, что принадлежащие Inditex бренды одежды Bershka и Pull & Bear вернутся в Россию в апреле 2023 года, изменив названия.