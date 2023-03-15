Москва, 15 марта, 2023, 21:24 — ИА Регнум. У российских границ «не стоит летать, кому не положено», так ответил на обвинения США в «неэкологичности» действий российского истребителя пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» он выразил удивление, почему речь идет о «неэкологичности». «Может быть, там не надо было летать кому не положено, тогда все было бы экологично», — сказал Песков.

Как сообщалось ранее, по заявлению представителей США, российские истребители «загрязняли море необоснованным сбросом топлива» на американский дрон.

Напомним, 14 марта над Чёрным морем около полуострова Крым российские военные зафиксировали полёт американского беспилотника MQ-9 в направлении государственной границы России, в воздух были подняты истребители. В результате резкого маневрирования американский дрон MQ-9 перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

При этом ВС США заявили о столкновении Су-27 с американским беспилотником.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Песков, комментируя инцидент с американским беспилотником, оценил состояние российско-американские отношения как весьма плачевное, находящееся «в низшей точке».